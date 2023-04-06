В Остере на Черниговщине произошла драка между военными и отдыхающими. Из-за чего произошла драка – точно неизвестно. В результате один из военных погиб от полученных травм. Апелляционный суд оставил под стражей местного жителя Андрея Бобкова, который является фигурантом громкой и трагической истории.
При этом свидетели трагедии и его мать говорят, что тот даже не учавствовал в драке. На него просто хотят повесить вину, ведь настоящие виновные имеют деньги и связи. Об этом сообщает ТСН.
Известно, что Андрей Бобков арендовал кафе, пригласил туда своих друзей, чтобы отпраздновать 20-тие. В какой-то момент, кто-то из присутствующих начал кричать о драке на улице. Все побежали посмотреть, что происходит и по-возможности остановить ее. По словам свидетелей, Андрей не пошел с ними на улицу. Он остался в помещении, но когда увидел, что нет его младшего брата, то пошел искать парня.
Андрей Бобков не учавствовал в драке, о чем говорят свидетели. И, конечно же, военный Кленков Евгений не мог получить от него смертельного удара. Мама обвиняемого рассказала, что среди друзей ее сына был человек, обвинивший Андрея в том, что удар наносил он.
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Другие свидетели говорят обратное, говорят о том, что Андрей вышел из кафе уже после того, когда военный, теперь уже умерший, лежал без сознания. Настоящих убийц не задержали, ведь у них есть деньги и связи.
"20 декабря Андрею вручили подозрение, 21-го арестовали. Настоящие убийцы, настоящие виновники жарят шашлыки на свободе, ходят с улыбкой. Об этом весь город знает. Почему их не задержали? Поговаривают, что родители одного из них так и говорят, что они будут платить столько, сколько нужно, но их сын сидеть не будет. Об этих людях говорят, что их родственник работает в спецслужбе и деньги водятся", — в отчаянии говорит Ольга Бобкова.
Ольга Бобкова подчеркивает, что есть свидетели, которые хотят предоставить правдивые показания. Но полиция ничего не хотела слышать, пока не вмешался адвокат и только тогда у них приняли показания.
"Люди видели то, кто и чем избивал. Андрея там и близко не было. Есть свидетели того, от удара кого именно умер военный. Кроме этого, есть еще один свидетель того, как все происходило", – говорит Ольга Бобкова.
Сейчас идет досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры.
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