Среди них в Кремле, отметим, была и новая посол США в Москве Линн Мари Трейси, пишет Politeka.net.

После приема грамот лидер Кремля заявил, что желает дипломатам «всяческих успехов» и, сделав паузу, посмотрел на них. Однако иностранные послы не стали нарушать тишину.

Тогда путин еще раз акцентировал внимание на том, что покидает зал.

«На этом церемония, к сожалению, у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность еще неоднократно представится», — сказал глава кремлевского режима.

Однако и в этот раз послы не стали аплодировать путину. Некоторые из них лишь кивнули диктатору.

Кадры конфуза, который попал в прямой эфир, быстро разлетелись по Сети.

«Он мог бы начать угрожать им ядерным оружием»,

"Казалось, что он был ошеломлен и не знал, что делать",

«Он выглядит слабым. Теперь унижен», - комментируют кадры пользователи Twitter.

Прокомментировал унизительный для Путина инцидент и бывший вице-премьер РФ Альфред Кох, назвав вего «эпическим провалом».

«В принципе, все уже прекрасно знали и до этого, что он плохо информирован, что он сам сознательно ограничил себя не только пространственно, но и в с точки зрения объективности и полноты информации о происходящих в стране и мире событиях. Но это никогда не было видно так наглядно как сегодня», - отметил Кох.

Российский оппозиционный политик также обратил внимание, насколько Путин смотрелся нелепо смотрялся на фоне неуместной в нынешней ситуации импеерской роскоши – стягов, орлов, гербов и позолоты.

Также Кох напомнил, что все санитарные ограничения в связи с ковидом отменены в России с 1 июля 2022 года и путин не далее как две недели назад без перчаток и масок общался с людьми в Мариуполе, пожимая им руки и заходя в гости, а спустя несколько дней он также непринуждённо общался с лидером Китая Си Цзиньпином.

Такая дистанция между путиным и послами, говорит Кох, наталкивает его на мысль, что в этот момент в зале находился не сам Путин, а его двойник.

«И именно поэтому он придумал версию про все еще действующие санитарные ограничения. Ведь подойди он к послам поближе, слишком был бы высок риск разоблачения!», - предположил Кох.

Так или иначе, отмечает российский политик, армия с таким командиром не сможет победить никогда.

Напомним, оккупантам устроили настоящий ночной кошмар.

Также сообщалось, что россияне уже в центре Бахмута - боец ​​сообщил, почему в ВСУ не отходят из города.

Кроме того, Politeka.net писала о колоссальных потерях оккупантов на одном из направлений.