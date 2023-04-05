Из-за угрозы для жизни детей и их родителей, было принято кардинальное решение - запрет на въезд.

Российские солдаты продолжают обстреливать Украину со всего оружия, которое у них есть. Более того, ракеты и снаряды ударяют по мирным городам и селам. Потому в одной из областей Украины приняли решение закрыть въезд, в некоторые села и города. В ОВА назвали перечень населенных пунктов, где будет действовать запрет на въезд с детьми.

В частности глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что в области запрещено ходить на кладбище и ближайшие посадки, ведь российские войска оставляли там мины. К тому же были закрыты на въезд некоторые села и города области. В частности, запрет распространяется на семьи с детьми из-за угрозы их жизни.

"После деоккупации области наблюдается тенденция возвращения семей в свои дома, но это небезопасно. Потому их возращение было бы хорошим, если бы они возвращались в безопасные места. Но проблема в том, что они возвращаются в зону активных боевых действий, под постоянные обстрелы", — объяснил решение Александр Прокудин.

Так, запрещен въезд в такие населенные пункты:

Кизомис, Велетенское, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое Понятивка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львов, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Сачаков, Золотая Балка, Осокоровка.

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