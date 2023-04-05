История началась из того, что украинский спортсмен подставил свою новую команду, которая даже сделала его капитаном.

Экс-футболист сборной Украины Евгений Чеберко, который сейчас играет за команду хорватского "Осиека", попал в грандиозный скандал. В частности, он шантажировал руководство клуба, они не простили этого спортсмену и наказали его за это. Об этом сообщает официальный сайт хорватского клуба.

История началась из того, что Евгений Чеберко подставил свою команду, когда отказался ехать на выездной поединок против Риеки. Так, он поступил из-за мести, ведь руководство команды отказало в его трансфере в МЛС. В "Осиеке" предложили украинцу уйти туда летом, но ему это не понравилось.

Хорватов возмутило такое отношение к собственной команде и они наказали Евгения Чеберко. Украинец получил штраф и теперь будет тренироваться отдельно от команды до дальнейшего решения о его будущем в клубе.

Руководство команды не может понять, почему украинец устроил бунт. Ведь его назначили капитаном на домашний матч против Вараждина, чтобы морально поддержать. От Евгения в клубе требовали только качественно выполнять свои профессиональные обязанности, которые он серьезно нарушил. Также там обвинили футболиста в шантаже.

"Какими бы требовательными ни были результаты, любой вид шантажа, игры на репутации клуба или постановка собственных интересов выше интересов Осиека недопустимы. Мы не потерпим такого отношения!", – говорится в официальном заявлении клуба.

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