Последний раз землетрясение в этом районе было зарегистрировано 27 февраля 2023 года.

Как сообщили в "Главном центре специального контроля", к югу от города Мукачево Закарпатской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера на глубине 3 км.

"05 апреля 2023 в 11:41:05 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение, к югу от г. Мукачево Закарпатской области, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км.

По расчетам землетрясение не несет угрозы населению, по классификации землетрясений относится к неощутимым", - говорится в сообщении.