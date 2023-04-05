Как сообщили в "Главном центре специального контроля", к югу от города Мукачево Закарпатской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера на глубине 3 км.

"05 апреля 2023 в 11:41:05 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение, к югу от г. Мукачево Закарпатской области, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км.
По расчетам землетрясение не несет угрозы населению, по классификации землетрясений относится к неощутимым", - говорится в сообщении.

К счастью, жители не ощутили подземных толчков.

Отметим, что в Украине к сейсмически опасной относится большая территория Юго-Западной и южной части страны.

Буковина, землетрясение, село, зима

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

Актер Остап Ступка попал в тяжелое ДТП в центре Киева: что СМИ известно на сейчас

Новый обстрел всколыхнул Украину, оккупанты ударили по жилым домам и больнице: кадры разрушений и детали

ВСУ нанесли сокрушительный удар: оккупанты несут сумасшедшие потери, названо направление

"Уже в Ялте": деоккупация Крыма набирает обороты, озвучены первые шаги
Показать еще

В сейсмическом отношении наиболее опасными областями в Украине Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Автономная Республика Крым.

Напомним, на Пасху вводят жесткие ограничения: что нужно знать и каким будет комендантский час.

Приняты крайне важные решения, касающиеся гражданского населения.

Также сообщалось о переходе на новый календарь – в какую дату теперь будет праздноваться Пасха.

Кроме того, Politeka.net писала, какими продуктами нужно запастись на Пасху.