Как сообщили в "Главном центре специального контроля", к югу от города Мукачево Закарпатской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера на глубине 3 км.
К счастью, жители не ощутили подземных толчков.
Отметим, что в Украине к сейсмически опасной относится большая территория Юго-Западной и южной части страны.
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В сейсмическом отношении наиболее опасными областями в Украине Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Автономная Республика Крым.
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