В Украине не останавливается разработка технологий, которые помогают бойцам ВСУ на фронте. В частности, через несколько месяцев после начала вторжения рф в Украину, началась разработка уникальных ударных дронов "Vampire", который разработала компания SkyFall. Журналисты ITC поделились особенностями этого уникального оружия и фото.
Дрон "Vampire" может нести максимальную нагрузку до 15 кг. Ко всему прочему, он может использовать большое количество боеприпасов: кумулятивные, осколочно-фугасные и даже термобарические.
Более того, в нем установлен тепловизор, потому беспилотник может работать даже в темноте на большой высоте до 120 метров. Чтобы обнаружить его россиянам потребуется применение устройств ночного видения и тепловизионных прицелов. То есть, противодействовать этому ударному дрону очень сложно.
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Самое интересное, что некоторые комплектирующие для этого дрона делают с помощью 3D-принтеров. Благодаря этому, можно снизить его стоимость и сделать производство максимально быстрым.
Дрон "Vampire" можно применять против скоплений личного состава, оборонительных сооружений, укреплений и фортификаций, бронированной техники, складов боеприпасов.
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