Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что доллар скоро может потерять свое монопольное положение в мире.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Доллар пошатывается, потому что юань пошел в наступление. Ну Си Цзиньпин пошел в наступление и юань берет с собой. И страны Юго-Восточной Азии говорят, что надо переходить на юань, и Бразилия с Китаем на юань перешли, и россия с Китаем там торгуют чуть-чуть рублями, чуть-чуть юанями», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, юань пошел в наступление на монопольное положение доллара в мире. Как отметил Дмитрий Спивак, если эта ситуация будет развиваться, если это напряжение будет нарастать, и доллар потеряет функцию единой резервной мировой валюты, то пошатнется и мировая геополитика.

«Потому что здесь доллар, евро, а будет еще и юань, которым могут рассчитываться страны с миллиардным населением, страны с 30% мирового ВВП», - заявил Дмитрий Спивак.

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Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский рассказал, как сейчас меняется экономика Китая.

Также Politeka сообщала, что Китай бросил геополитический вызов США: Дмитрий Спивак рассказал в каких регионах началось противостояние.