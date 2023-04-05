Россия рассчитывает на военную поддержку Ирана в войне против Украины, ведь Китай отказался помогать техникой и боеприпасами российским войскам. Многие месяцы Иран поставляет рф относительно дешевые дроны в обмен на кибероружие.

В эфире "Радио НВ" журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина рассказал, как Иран неожиданно помог Украине.

По его словам, Иран и Пакистан засекреченными путями направляют в Украину не только гумманитарную помощь, но и боеприпасы. Но делается это не прямо, а с помощью американцев.

Так, оказалось, что ранее иранцы отправляли оружие и боеприпасы в Йемен к своим союзникам хусидам. Делалось это с помощью кораблей. Время от времени эти судна в Красном море или Индийском океане перехватывали американцы и саудовские военные.

Иван Яковина объяснил, что эти перехваченные судна доставляли в Европу и там по железной дороге все эти боеприпасы, а также вооружения шли в Украину. Но самое удивительное, что сейчас Иран уже в открытую продает оружие Украине.

"Сейчас Иран даже умудряется через посредников продавать Украине вооружение. Конечно, россияне очень сильно обижаются и злятся на них. Но у иранцев есть своя методика. Они решили, а зачем все яйца в одну корзину складывать - будем и вашим и нашим помогать. Информация не на 100%, но то, что используются некоторые виды вооружения и боеприпасов иранского производства это точно. Например, я видел у наших бойцов иранские минометы", - добавил Иван Яковина.

Напомним, Россия готовится к новому наступлению "по многим направлениям": этот период станет критическим.

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