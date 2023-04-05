Вторжение россии продолжается вот уже 406 день. За это время украинской армии удалось уничтожить около 176 тысяч российских военных. Кроме того, россия осталась без своей главной военной гордости. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, у российских военных нет современных танков Т-72 и Т-80. Хотя паблики рф сообщали, что "Уралвагонзавод" за февраль воссоздал шесть танков - это Т-72 советского образца. Это те танки, которые завод смог завести и подрихтовать: надеть активно-реактивную броню, поменять прицел ночного видения и поставить радиостанцию.

"То есть за месяц они смогли вытянуть и немного модернизировать только шесть танков советского образца. А современных у них нет и не может быть. Ведь украинские защитники уничтожили 3500 таких танков - главную военную гордость рф. Все выбито, потому они сегодня пересаживаются на более старые модели и вытаскивает из складов металлолом", - объяснил Олег Жданов.



Что касается современных танков, то таких уже нет в россии. Ведь в первые дни вторжения их бросили в атаку. Украинские войска просто уничтожили их или же забрали в качестве трофеев во время боев. Олег Жданов добавил, что резервов современных танков нет, потому на фронт вытаскивают одну рухлядь.

Самое современное, что у них есть сейчас на фронте, это танки Т-55 и Т-62.

"Более того, Т-55 и Т-62 они закапывают по башню, чтобы сделать укрепрайон. Они у них будут в качестве артилерии. Но у нас есть снимки спутников с крупным масштабом, мы можем даже посчитать колличество солдат, которые там ходят. Потому мы видим направления, где они зарыли танки. И, конечно, туда не пойдем", - подытожил эксперт.

Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

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