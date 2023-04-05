Россиян в Бахмуте сдерживать тяжело, но ВСУ продолжат бороться за город.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил боец ​​ВСУ, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон» , в котором рассказывает об обстановке в украинском городе, который оккупанты превратили в настоящий ад.

По его словам, украинские воины гоняют россиян по улицам.

«Видео не вчерашнее, а более раннее в целях безопасности, но это не меняет картину», – прокомментировал «демон» опубликованные им кадры.

«На контроле ничего не потеряли, никуда не убегаем, стрельба как стрельба», - рассказал защитник.

Также боец ​​сообщил больше деталей по самому городу – так, оккупанты «рвутся к горсовету, сдерживать их тяжело, но стратегического значения эти рывки не имеют, разве что флажок или табличку покажут в роликах пропагандисты».

На АЗОМе, говорит боец, захватчикам стабильно жарко.

«У гостиницы Бахмут их также поджарили, лежат трупики», - добавил «Бахмутский демон».

Между тем, снайпер Сил специальных операций ВС Украины рассказал об охоте на врага в районе Бахмута ночью.

В ночное время суток враг пытается продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны.

«Ночью работа кипит», – говорит воин.

Как результат работы снайперских пар ССО в районе Бахмута в течение нескольких последних дней – более десяти уничтоженных оккупантов.

В свою очередь, в Минобороны Украины сообщили, что врагу не удается психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению.

Так же, как не удается демотивировать наших бойцов.

Напомним, ВСУ рванули в контратаку – какие позиции удалось отбить.

Также сообщалось, что у Оксаны Марченко новые большие неприятности.

Кроме того, Politeka.net писала, что новый страшный удар россияне могут нанести по Киевской области.