Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил боец ВСУ, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон» , в котором рассказывает об обстановке в украинском городе, который оккупанты превратили в настоящий ад.
По его словам, украинские воины гоняют россиян по улицам.
«Видео не вчерашнее, а более раннее в целях безопасности, но это не меняет картину», – прокомментировал «демон» опубликованные им кадры.
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«На контроле ничего не потеряли, никуда не убегаем, стрельба как стрельба», - рассказал защитник.
Также боец сообщил больше деталей по самому городу – так, оккупанты «рвутся к горсовету, сдерживать их тяжело, но стратегического значения эти рывки не имеют, разве что флажок или табличку покажут в роликах пропагандисты».
На АЗОМе, говорит боец, захватчикам стабильно жарко.
«У гостиницы Бахмут их также поджарили, лежат трупики», - добавил «Бахмутский демон».
Между тем, снайпер Сил специальных операций ВС Украины рассказал об охоте на врага в районе Бахмута ночью.
В ночное время суток враг пытается продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны.
«Ночью работа кипит», – говорит воин.
Как результат работы снайперских пар ССО в районе Бахмута в течение нескольких последних дней – более десяти уничтоженных оккупантов.
В свою очередь, в Минобороны Украины сообщили, что врагу не удается психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению.
Так же, как не удается демотивировать наших бойцов.
Напомним, ВСУ рванули в контратаку – какие позиции удалось отбить.
Также сообщалось, что у Оксаны Марченко новые большие неприятности.
Кроме того, Politeka.net писала, что новый страшный удар россияне могут нанести по Киевской области.