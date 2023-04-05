Как сообщает ДБР, обвинительный акт направлен в суд.

Известно, что работники ДБР завершили досудебное расследование, в котором фигурирует командир взвода воинской части в Житомирской области. Военный применил физическую силу к солдату-срочнику.

Инцидент произошел 11 марта 2023 года. Младший лейтенант решил "заняться воспитанием" и избил солдата, который, по его словам, был нетрезв.

Видео избиения попало в сеть и в Украине разразился скандал.

15 марта военному, избившему солдата-срочника, было сообщено о подозрении, его отстранили от занимаемой должности, также младший лейтенант признал свою вину.

Пока командир взвода, избивший солдата кулаками, обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, которое было совершено в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Полагаем, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника: "Ничего себе шутка".