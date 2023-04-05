Российские солдаты умеют воевать только с мирными людьми. Очередная атака по жилым домам и больницы это подтвердила.

Российские захватчики 5 апреля из РОВД "Град" обстреляли Украину – город Селидовской городской общины Донецкой области. Об этом в Телеграмме сообщила Донецкая областная государственная администрация и опубликовала фотографии разрушений.

Под обстрелами оказались жилые дома Селидовской общины. Известно о повреждении пяти домов. Также были повреждены линии электропередач Очеретинской общине.

На Горловском направлении Константиновка получила два удара из Торнадо — повреждена больница, центр учета бездомных лиц, частный и многоквартирный дома, магазин и бывшая кофейня. Один человек ранен в Торецке.

Известно также о пяти раненых и поврежденной многоэтажке в Бахмуте. На Лисичанском направлении разрушено здание в Николаевке, повреждены несколько домов на двух улицах Северска, зафиксированы обстрелы Торского Лиманского общества.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки армия россии нанесла по территории Украины три ракетных и 47 авиационных ударов.

Оккупанты запустили 17 дронов-камикадзе Shahed, 14 из них уничтожили украинские защитники. Также противник совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Под огнем рф были населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, оккупанты готовятся к прорыву, названы города, которые под угрозой.

Также сообщалось, что россияне продвигаются в центр Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили авиабомбу на жилые дома.