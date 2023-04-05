Михаил и Александр Куцики из Ковеля - отец и сын, которые с начала вторжения россии в Украину, стали на защиту Родины. Сначала сообщалось, что они погибли на фронте. Но Специализированная прокуратура в сфере обороны завершила расследование и установила, что бойцов убил их побратим.

Следствие установило, что младший сержант в день трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вошел в блиндаж, где спали Михаил и Александр Куцик. В руках младший сержант держал ручной пулемет. Из него боец произвел более десяти выстрелов - около 10 выстрелов на одного из погибших. В результате этого 48-летний отец и 26-летний сын погибли на месте.

Стало известно также, что обвиняемый прекрасно осознавал, к чему могут привести его действия. Но младший сержант желал это сделать, ведь у него долго были неприязненные отношения с Михаилом и Александром Куциками.

За совершенное преступление ему грозит от от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Стоит отметить, что Александр Куцык воевал за родную землю с 2016 года, однако в 2021 году вынужден был уйти из армии из-за подорванного здоровья. Когда началась война, тот не раздумывал и сразу пошел добровольцем на фронт.

Его отец Михаил Куцык был частным предпринимателем и увлекался автомобилями. Он всегда был вместе с сыном и ходил с ним на боевые задания.

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.