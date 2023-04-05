Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Так, аналитики института отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что украинские силы, вероятно, отбили позиции северо-западнее Новоселовки (17 км северо-восточнее Авдеевки) и продвинулись вплотную к населенному пункту.

Кроме того, аналитики опровергли данные о том, что "вагнеровцы" захватили железнодорожную станцию ​​Бахмут-1. Отмечается, что визуальных подтверждений этому нет. Также не подтверждается, что россияне захватили центральную часть Бахмута.

Впрочем, геолокационные кадры, опубликованные 3 апреля, показывают, что российские войска, вероятно, продвинулись в южном Бахмуте поближе к стадиону «Авангард».

Также в новом отчете говорится, что Россия продолжает пытаться захватить остальную часть Луганской области и хочет продолжить наступать в восточной части Харьковской и северной части Донецкой областей.

Так, войска окупантов совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Кроме того, российские войска пытаются сохранить силы на Купянско-Лиманском направлении перед ожидаемым украинским контрнаступлением.

Тем временем стало известно, что в прифронтовой Авдеевке Донецкой области до сих пор находятся пятеро детей.

Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"Надеюсь, что родители согласятся на эвакуацию - никакие идеи, "русский мир" в головах не стоят жизни детей. Я им прямо в глаза говорю: "Я не имею к вам уважения". И родителями я их не хочу называть. В глаза им говорю: "Вы – убийцы. Точка". Это мое личное мнение, я к ним так отношусь. Это просто невозможно, под таким шквалом обстрелов держать детей больше года. Мы понимаем, что будет дальше с этими детьми – насколько у них сломана психика и что ими надо много заниматься".

Напомним, Украину предупредили о новой атаке ракетами, которые украинские ПВО не могут сбить.

Также сообщалось о колоссальных потерях оккупантов на одном из направлений.

Кроме того, озвучен сценарий переломного момента в войне.