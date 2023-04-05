Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ Олег Жданов.
По его словам, новый ракетный удар россияне могут нанести по Киевской области с территории Беларуси.
"С территории Беларуси - вероятность такая существует, мы не можем ее отбросить на сегодняшний день, тем более что комплексы С-400 в Беларуси есть, и транспортники везут эти ракеты...", - заявил Жданов.
Напомним, россия уже била по украинской земле ракетами С-400.
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Новые российские ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 угрожают, прежде всего, гражданским.
Единственный способ их уничтожения – поразить пусковую установку независимо от территории ее базирования.
«Удар врага, который произошел 14 января по столице, имел одну важную особенность – согласно фото обломков были использованы ЗРК С-400, одна из ракет которого имела индекс 48Н6ДМ. Это новая ракета. Во время работы по наземным целям она имеет дальность где-то 230 км, вес боевой части – 180 кг», – говорил директор Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.
Также эксперт отмечал, что новые ракеты 48Н6ДМ были применены россией по Киеву, вероятнее всего, уже второй раз, ведь аналогичные обломки видели в зоне поражения частного дома в Протасовом Яру, а также в разрушенной гостинице «Алфавито» вблизи дворца "Украина" во время ракетных ударов по Украине столицы 31 декабря.
Згурец также рассказывал, что ракета 48Н6ДМ имеет значительную скорость.
«От пуска с земли до попадания на расстояние около 200 км проходит всего несколько минут. В таких условиях не всегда есть возможность своевременно предупредить о ракетной угрозе».
Противодействия этим ракетам нет, поэтому защищаться от них можно только за счет уничтожения пусковых установок.
«Ракеты С-300 и С-400 представляют угрозу, и лучший для нас вариант - уничтожать их на позициях, откуда они наносят удары. На Востоке это до 150 км», - подчеркивал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Напомним, ранее сообщалось о новом авиаударе по Херсонщине.
Также сообщалось, что в России придумали, кем заменить "вагнеровцев".
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