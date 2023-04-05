Новый масштабный удар может быть ракетами С-400, и это станет ответом оккупантов на контрнаступление ВСУ, которое вскоре начнется.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ Олег Жданов.

По его словам, новый ракетный удар россияне могут нанести по Киевской области с территории Беларуси.

"С территории Беларуси - вероятность такая существует, мы не можем ее отбросить на сегодняшний день, тем более что комплексы С-400 в Беларуси есть, и транспортники везут эти ракеты...", - заявил Жданов.

Напомним, россия уже била по украинской земле ракетами С-400.

Новые российские ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 угрожают, прежде всего, гражданским.

Единственный способ их уничтожения – поразить пусковую установку независимо от территории ее базирования.

«Удар врага, который произошел 14 января по столице, имел одну важную особенность – согласно фото обломков были использованы ЗРК С-400, одна из ракет которого имела индекс 48Н6ДМ. Это новая ракета. Во время работы по наземным целям она имеет дальность где-то 230 км, вес боевой части – 180 кг», – говорил директор Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

Также эксперт отмечал, что новые ракеты 48Н6ДМ были применены россией по Киеву, вероятнее всего, уже второй раз, ведь аналогичные обломки видели в зоне поражения частного дома в Протасовом Яру, а также в разрушенной гостинице «Алфавито» вблизи дворца "Украина" во время ракетных ударов по Украине столицы 31 декабря.

Згурец также рассказывал, что ракета 48Н6ДМ имеет значительную скорость.

«От пуска с земли до попадания на расстояние около 200 км проходит всего несколько минут. В таких условиях не всегда есть возможность своевременно предупредить о ракетной угрозе».

Противодействия этим ракетам нет, поэтому защищаться от них можно только за счет уничтожения пусковых установок.

«Ракеты С-300 и С-400 представляют угрозу, и лучший для нас вариант - уничтожать их на позициях, откуда они наносят удары. На Востоке это до 150 км», - подчеркивал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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