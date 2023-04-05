Некоторые жители Краматорска, где произошел прорыв дамбы, не могли самостоятельно спастись из своих подтопленных домов.

Таким образом, люди оказались в водяной ловушке, пишет Politeka.net.

«Я не могу из дома выйти, потому что что-то поток воды не дает открыть дверь», - рассказывают краматорчане о беде, в которой оказались.

Патрульные полицейские, первыми оказавшиеся на месте ЧП, на руках выносили из затопленных домов женщин, детей, стариков и животных.

В воде оказалось около 260 домов на 30 улицах.

Из зоны подтопления, по данным Донецкой ОВА, эвакуированы 17 человек, в том числе двое детей.

Семь из них теперь находятся в месте временного проживания, остальные остались у родственников.

"Уже сейчас осуществлено укрепление береговой линии и продолжается подготовка к созданию нового бетонного заграждения в шлюзе", - сообщал руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его словам, причина наводнения – на одном из прудов частично разрушился водосбросный шлюз. Вода прибывает.

В результате под угрозой подтопления оказались три поселка Краматорского общества.

Сейчас идет создание бетонного ограждения, расчистка русла тамошней реки для минимизации последствий разлива.

Напомним, после прорыва дамбы люди в панике начали собирать вещи и документы – вода быстро прибывала.

Также напомним о масштабном ДТП на Житомирской трассе Киевской области.

Дорога была усеяна обломками разбитых автомобилей.

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