Таким образом, люди оказались в водяной ловушке, пишет Politeka.net.
«Я не могу из дома выйти, потому что что-то поток воды не дает открыть дверь», - рассказывают краматорчане о беде, в которой оказались.
Патрульные полицейские, первыми оказавшиеся на месте ЧП, на руках выносили из затопленных домов женщин, детей, стариков и животных.
В воде оказалось около 260 домов на 30 улицах.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Влад Яма спровоцировал новый скандал и признался о жизни в США: "Не очень"
"Уже в Ялте": деоккупация Крыма набирает обороты, озвучены первые шаги
"От божьего суда не уйдут": оккупанты после Бахмута и Часова Яра взялись за еще один город
"Когда эти недолюди нажрутся": украинцев потрясли масштабы разворовывания продуктов для ВСУ, фото
Из зоны подтопления, по данным Донецкой ОВА, эвакуированы 17 человек, в том числе двое детей.
Семь из них теперь находятся в месте временного проживания, остальные остались у родственников.
"Уже сейчас осуществлено укрепление береговой линии и продолжается подготовка к созданию нового бетонного заграждения в шлюзе", - сообщал руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
По его словам, причина наводнения – на одном из прудов частично разрушился водосбросный шлюз. Вода прибывает.
В результате под угрозой подтопления оказались три поселка Краматорского общества.
Сейчас идет создание бетонного ограждения, расчистка русла тамошней реки для минимизации последствий разлива.
Напомним, после прорыва дамбы люди в панике начали собирать вещи и документы – вода быстро прибывала.
Также напомним о масштабном ДТП на Житомирской трассе Киевской области.
Дорога была усеяна обломками разбитых автомобилей.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне нанесли новый авиаудар по Херсонщине.