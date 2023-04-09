Политолог Владимир Фесенко в своём интервью Ukrlife.TV рассказал, до каких пор, по мнению Запада, российский диктатор владимир путин будет затягивать войну в Украине.

"Существует такой стереотип, что, мол, русские готовы воевать бесконечно, готовы терпеть тяготы, лишения и так далее. И, кстати, часть нашей публики тоже это принимает, и западные политики. Вот они исходят из этого стереотипа", — заявил эксперт.

Поэтому, по его словам, многие западные политики начали готовиться к затяжной войне, это чувствовалось и на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Путин надеется с одной стороны на то, что вдруг украинцы сломаются, не выдержат долгой затяжной войны. Второе — еще сильнее он надеется на то, что начнет раскалываться единство западного лагеря. И западный лагерь, который тоже устал от войны, эта усталость тоже проявляется, она чувствуется по-разному, правда, в разных формах. Часть западных политиков начнет опять активно искать мира и будет договороспособной и, может быть, начнет договариваться с путиным на путинских условиях", — считает Владимир Фесенко.

Политолог добавил, что на Западе называют конкретное событие, до которого будет идти затягивание войны.

"Даты называются разные, но все они привязаны к одному событию — это президентские выборы в США. Вот затягивание до президентских выборов США. Напомню, что они происходят в начале ноября високосного года, то есть будут начале ноября 2024 года. Вот затянуть эту войну, пусть даже в умеренном полупозиционном формате, но до 2024 года, а там вдруг победит Трамп...", — объяснил эксперт.

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