Украинцев предупредили об опасности, которую принесет погода. В частности, угроза притаилась в первую очередь в Одесской области. Так, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.
С таким предупреждением к местным жителям обратился в Телеграм представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Синоптики "Гидрометцентра Черного и Азовского морей" также предупредили о штормовом предупреждении.
Так, синоптики объявили штормовое предупреждение в Одессе на 4 апреля. В городе ожидаются порывы северо-восточного ветра. Из-за ухудшения погоды местных жителей просят ограничить перемещение и поездки и не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач.
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность: морские мины могут срываться с якорей и дрейфовать вдоль побережья.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Боже, какой молодой": с известным украинским актером и ведущим прощались аплодисментами
"Ужас какой-то": звезда "Голоса страны" из команды Поляковой неприятно удивила
Обломками автомобилей усеяна трасса, много "скорых": масштабное ДТП на трассе под Киевом, кадры
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
"В пляжной зоне опасность слишком высока", - предупредил он.
Стоит отметить, что 5 марта в Украине ожидается пасмурная погода с небольшими осадками. Ночью небольшие дожди и мокрый снег пройдут на западе и севере, а завтра днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской области, в Черновицкой области.
Напомним, ранее стало известно о масштабном ДТП на Житомирской трассе.
Как Politeka писала, случился мощный взрыв в многоэтажке в Кривом Роге.
Также Politeka писала, что в рф произошло землетрясение – люди в панике выбегали из домов, в магазинах с полок посыпался товар.