Людей просят ограничить перемещение и поездки, кроме этого ни при каких обстоятельствах не приближаться к пляжу.

Украинцев предупредили об опасности, которую принесет погода. В частности, угроза притаилась в первую очередь в Одесской области. Так, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

С таким предупреждением к местным жителям обратился в Телеграм представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Синоптики "Гидрометцентра Черного и Азовского морей" также предупредили о штормовом предупреждении.

Так, синоптики объявили штормовое предупреждение в Одессе на 4 апреля. В городе ожидаются порывы северо-восточного ветра. Из-за ухудшения погоды местных жителей просят ограничить перемещение и поездки и не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность: морские мины могут срываться с якорей и дрейфовать вдоль побережья.

"В пляжной зоне опасность слишком высока", - предупредил он.

Стоит отметить, что 5 марта в Украине ожидается пасмурная погода с небольшими осадками. Ночью небольшие дожди и мокрый снег пройдут на западе и севере, а завтра днем ​​дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской области, в Черновицкой области.

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