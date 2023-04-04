Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец ответил на вопрос о том, есть ли шансы на успех наступательных действий ВСУ на бахмутском направлении.

"Нет, пока не считаю... по многим причинам. В первую очередь через соотношение сил и средств, в том числе в контексте расположения их в определенных районах и направлениях. Наступать на наступающих, возможно только в одном случае - когда это КОНТР-наступление... а наступающая группировка противника УЖЕ в определенной степени утратила свои наступательные способности. ПОКА в районе Бахмута такого не наблюдается", — заявил эксперт.

Константин Машовец также опроверг предположение, что фото и видео, которые распространяют в сети, как оккупанты перевозят куда-то старую технику, могут быть манипуляцией и определенной игрой со стороны россии в попытках убедить Украину в их слабости, вынудить наступать и поймать на контрударе. По его словам, наоборот, россияне распространяют сведения о фантастических цифрах способностей своего ВПК, с целью создать впечатление своей военной мощи (это им нужно для получения возможности "начала переговоров").

"В реальности впк рф способен выпустить (восстановить) не более 350-400 танков в год (это в самом лучшем случае, при напряжении всех своих производственных мощностей и без учета запасов "длительного хранения")... и об этом знают, собственно, не только сами россияне... В реальности, "вынудить наступать" противника... практически невозможно. Тем более "поймать на контрударе". Это вообще не относится к оперативному искусству... Что, собственно, означают эти термины...? Как можно "вынудить наступать", если это не входит в содержание оперативных планов и замыслов противника? Принудить к обороне - может быть, а как принудить к наступлению (виду боевых действий, которое априори подразумевает проявление САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ активности и инициативы противника)...?", — добавил военный обозреватель.

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