Украина готовится к масштабному контрнаступлению на нескольких направлениях. Его ждут не только в Украине, но и за ее пределами. Многие представители политической элиты Запада уже заявили, что это последний шанс для ВСУ остановить российских захватчиков.
Офицер армии Израиля в отставке и военный историк Григорий Тамар в интервью для Politeka Online рассказал, какой сигнал президент США Джо Байден дал украинской власти.
По словам военного историка, сейчас сложилась такая ситуация, что Джо Байден в своей предвыборной компании вынужден был сделать ставку на Украину. То есть демократы в США стали "заложниками" ситуации на российско-украинском поле боя.
"Вы полгода назад совершили последнее контрнаступление, вы полгода уже готовитесь к следующему. Значит сейчас, если вы не разгромите армию рф, то вам нужно еще полгода дать. А этих полгода нет у Байдена", - объяснил Григорий Тамар.
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Эксперт отметил, что именно из-за нехватки времени, Джо Байден и США дают сигнал украинской власти.
"Всеми возможными средствами и методами украинскому руководству транслируют простую истину: "Дороги друзья, мы вам дали много помощи. Мы считаем, что достаточно. Вот у вас сейчас есть возможность разгромить армию рф, так сделайте же это быстрее". И вот по результатам этого контрнаступления и будет утверждено какое-то соглашение. К этому все идет. Запад не хочет затягивать войну", - подытожил Григорий Тамар.
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