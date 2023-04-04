Так, россияне снова нанесли удары по общинам Бериславского и Херсонского районов, пытаясь уничтожить жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
По населенным пунктам враг бил из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, БПЛА и авиации. В населенных пунктах повреждены дома, хозяйственные постройки, гаражи и транспортные средства.
Кроме того, российские военные в очередной раз совершили авиационный обстрел города Берислав.
«В результате ударов управляемыми авиационными бомбами значительно повреждена территория завода, административные здания, городской стадион, в домах местных выбиты окна и двери. В с.Кизомыс из-за обстрела из вражеской авиации повреждено по меньшей мере десять домов местных жителей», - сообщили в полиции Херсонщины.
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Также враг совершил очередной обстрел Херсона.
За минувшие сутки полиция открыла 28 уголовных производств по фактам военных преступлений оккупантов в Херсонской области.
Так, в селе Пятихатки на территории нескольких домовладений полицейские обнаружили захоронение трех местных жителей: 80-летней женщины, 59-летнего и 43-летнего мужчин.
«Установлено, что все погибли в октябре-ноябре прошлого года в результате обстрелов населенного пункта войсками России. Односельчане похоронили погибших у них во дворах», - сообщили в полиции Херсонщины.
Также в полицию продолжают поступать заявления о фактах мародерства российскими военными в период оккупации.
К сожалению, сообщается и о новых смертельных взрывах. Так, в поле близ с.Шляхово подорвался 59-летний местный житель.
Предварительно установлено, что мужчина переносил взрывной предмет, который сдетонировал.
От полученных травм потерпевший погиб на месте.
Напомним, в России придумали, кем заменить вагнеровцев.
Также появились подробности о последствиях новых ударов по украинским городам.
Кроме того Politeka.net писала о новой массированной атаке дронов.