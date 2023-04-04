Такие случаи наруги над могилами украинских защитников не первые, они происходят в Килийской общине постоянно.

В Одесской области в селе Шевченково Килийской общины завелся фанат россии, который срывает украинские флаги из могил защитников. Об одном из таких случаев рассказала сестра погибшего воина ВСУ Алина Акчибаш в Facebook.

Она рассказала, что ее брат 22-летний боец Руслан Николенко погиб в октябре прошлого года на Херсонщине. Его похоронили на малой Родине в селе Шевченково и установили украинский флаг, как это принято делать на могилах павших бойцов. 2 апреля ночью вандалы осквернили память павшего защитника и сорвали флаг с его могилы и тех, что рядом.

По селу ходили слухи, что вандалов задержали в ту же ночь. Ими якобы оказались местные жители, которые сделали это в нетрезвом состоянии. Однако доказательств этого нет, а флаги продолжают срывать.

"Что же это за монстры живут бок о бок с нами. Мой братик защищая вас, ваших детей, матерей, потерял свою жизнь. Неужели действительно так вы не любите Украину? Так валите в россию", - написала Алина Акчибаш.

Жители Килийской громады в комментариях под постом Алины также жалуются, что случаи срыва флагов на могилах защитников не единичны. Например, в феврале в Килии кто-то снял национальный флаг с могилы Героя Дениса Мокана, который в октябре 2022 года погиб в Херсонской области.

Более того, фанатов "русского мира" там полно. Они не боятся в общественных местах громко кричать о том, что от Украины их тошнит. При этом те продолжают сидеть здесь, а некоторые неплохо зарабатывают и имееют свой бизнес.

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