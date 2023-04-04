Украина пережила новую массовую атаку дронов-камикадзе и в ней можно заметить несколько тенденций.

Как отмечает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, одна из них – неизменно негативная, пишет Politeka.net.

Напомним, минувшей ночью рашисты атаковали юг Украины. Было уничтожено 14 из 17 выпущенных по Одессе и Николаеву вражеских БПЛА. «Шахеды» были запущены предположительно из района восточного побережья Азовского моря, сообщают ВС ВСУ.

Впоследствии повилась информация, что зафиксировано одно попадание «шахеда» по одному из предприятий Одесчины. Вспыхнул пожар, который к утру был ликвидирован.

К счастью, обошлось без жертв.

«Эффективность налёта, с учётом одного очень странного прилёта, составила менее 20%. Напомню, что эффективность налёта высчитывается не только посредством банального процентного соотношения сбитых и не сбитых, но и посредством результативности - критичности нанесённых повреждений. Один из прилётов, мягко говоря, вообще в очень странное место пришёлся», - прокомментировал новую атаку Александр Коваленко, подчеркивая, что массовость такого налёта для Одессы и области могла иметь куда высокую эффективность.

Но украинские силы ПВО отработали на пределе своих возможностей.

Также эксперт отмечает две тенденции - одну приятно удивившую и другую, негативную.

Первая, по словам аналитика, это то, что «вещуны» в соцсетях перестали комментировать происходящее в режиме онлайн.

«Вторая, неизменная тенденция, это продолжающиеся сливы фото и видео сбитий и прилётов на российские площадки. Одесса - это город, в котором по-прежнему очень много пророссийских элементов и здесь следует проводить жёсткую и глубинную работу, без поблажек», - отмечает эксперт.

По словам Коваленко, если данные люди сливают фото и видео, они могут быть источниками и более серьёзных сливов.

Например, геолокации, координат, данных о том, что куда везёт и откуда вывозят.

«Сливы российским пабликам фото и видео следует приравнивать к передаче секретной информации врагу, то есть - срок. Да, возможно звучит жёстко, но без настолько жёсткой чистки мы не избавимся от предателей, сливающих при каждом удобном случае информацию врагу. Полезную или бесполезную, но главное то, что данный персонаж сознательно идёт на данный слив», - высказался эксперт.

Напомним, какие населенные пункты остаются эпицентром боев.

Также сообщалось, что в Одессе попрощались с известным актером и ведущим.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ уже началось - подробности первой фазы.