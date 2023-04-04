Актер Одесского академического украинского музыкально драматичного театра им. В. Василько, заслуженный деятель искусств Украины, ведущий умер на 52-м году жизни.

Провести Евгения Бубера в последний путь пришли родственники, близкие, коллеги и почитатели его таланта, пишет Politeka.net.

Жизнь Евгения оборвалась 31 марта – у мужчины был рак легких.

«Женя! как так? Пусть это будет первоапрельской шуткой… я отказываюсь верить!», «Друг…Женька…Светлая память…»,

«Прощай, веселый, добрый, талантливый, дорогой мой друг! Ты боролся... мы так надеялись... Но Бог решил, что ты ему нужнее... Спи спокойно! Пусть земля тебе будет пухом! Царства Небесного!»,

«Женя! Такой добрый и замечательный! Светлая память и любовь тебе»,

«Женька, Женечка, Евгений... умный, красивый, талантливый, отзывчивый, добрый, самобытный...»,

«Боже боже. Не могу поверить... так боролся»,

"Боже, какой молодой. Жить бы да жить" - писали в соцсетях друзья и коллеги актера, ошеломленные его смертью.

Провожали Евгения Бубера аплодисментами.

"Его анализы ухудшались, а он собирал людей вокруг и говорил, что он счастлив и что очень любит свою жену Марину, что именно она его сделала так счастлива....", - говорят его друзья и коллеги.

Напомним, жизнь мужественного защитника Украины оборвалась за несколько дней до возвращения домой.

Также Politeka писала, что многие пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Кроме того, Politeka сообщала, что молодой герой из Днепропетровской области отдал жизнь за Украину.