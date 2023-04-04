На поле боя погиб гранатометчик 4 стрелкового батальона Климик Михаил.

Герой был из села Бабчинцы Могилев-Подольского района Винницкой области, пишет Politeka.net со ссылкой на Бабчинецкую ОТГ.

Климик Михаил скончался 26 марта от полученных тяжелых ранений во время выполнения боевого задания.

Защитник не дожил до своего дня рождения всего месяц – 24 апреля ему исполнилось бы 33 года.

Односельчане рассказывают, что во время прощания с Михаилом в небе кружили аисты.

«Больше всего, что поразило на чине похорон... Над двором, когда привезли Мишу, летали аисты, около 20 их было... Словно вихрь... Мгновение лету... Было и не стало... Рвало сердце и душу. ..», - рассказывают они.

Украинцы выражают благодарность Герою за то, что встал на защиту Украины, высказывают соболезнования его родным и близким.

«Боже мой, останови этих палачей, этих изуверов. Уходят лучшие сыновья, орлы Украины! Сердце разбивается от боли. Как все это пережить. Как это все пережить родителям, семьям? Низкий вам поклон, родители. Слов таких нет, чтобы вас утешить. Вечная память Герою»,

«Вечная память и царство небесное»,

«Царство небесное и вечная память нашему Герою»,

«Боже, дай силы родным и терпение».

Напомним, Украина пережила еще одну массированную атаку дронов-камикадзе.

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