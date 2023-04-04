Как сообщают в Генштабе ВСУ, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, пишет Politeka.net.
Украинские защитники отбили 69 атак врага, самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Также сообщается, что в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население.
«Да, 2 апреля этого года, людям было запрещено покидать дом и выходить из дома. В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и т.д.», – рассказали в Генштабе ВСУ.
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В отдельных селах указанного района, пенсионеры и дальше страдают от издевательств захватчиков. Так, для получения пенсий необходимо выстоять очередь, денег хватает не всем и не в полном размере.
Добавим, также стало известно о новой массированной атаке дронами-камикадзе.
Россияне минувшей ночью атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131».
"В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно из района восточного побережья Азовского моря", - сообщили в Воздушных силах.
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» было уничтожено 14 «шахедов».
Напомним, предложены варианты названий Севастополя после деоккупации.
Также сообщалось, зачем Лукашенко призывает к переговорам.
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