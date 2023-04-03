На видео попал конфликт украинцев со священниками УПЦ МП, один из них даже посмел поднять руку на 10-летнего мальчика.

Похоже в последнее время в Украине ни дня не проходит без скандал со священнослужителями УПЦ МП. На этот раз в поселке Иршанск Житомирской области один из ченцов набросился на ребенка, который стоял с украинским флагом. Видео с конфликтом было опубликовано в сети.

В частности, местные жители поконфликтовали со священниками Украинской православной церкви Московского патриархата. Один из священников неадекватно отреагировал на 10-летнего мальчика, который стоял с украинским флагом. Он ударил ребенка по голове.

Начало ссоры на видео не попало. Но на кадрах показали толпу людей, которая ссорилась с ченцами. Возле них стоял мальчик с украинским флагом и держался за голову. После чего слышно, как женщина начала кричать, что ребенка ударили по голове: "Это же дети! Скотина ты! Ударил ребенка по голове! Вон на россию!"

Она также сразу же начала прорываться к священникам, но сотрудники полиции не дали этого сделать.

В комментариях украинцы требуют наказать священников УПЦ МП.

"В Иршанске уже давно кипит вокруг этой церкви. Батюшки даже не скрывают, что они пророссийские. Там матушка, еще та рашистская дрянь. Наконец-то люди все решат", "Вот скотина. Я бы на месте мамы этого мальчика ему глаза вырвала. Гнать на болота таких", "Что с нашей полицией? Эй! Почему они глаза вытаращили?! То есть когда ударили ребенка, полиция просто должна стоять?", "Чего мы с ними цацкаемся. Гнать бандюг на кацапщину. Пусть там возятся".

Были и те, кто стал свидетелем произошедшего. Они писали, что священник действительно ударил ребенка, а другой его еще и толкнул.

Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

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