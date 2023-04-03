Митрополит Павел, который более известен под псевдонимом Паша Мерседес, неоднократно был замешан в разнобразных скандалах. После обысков СБУ у него в доме, журналисты проведи расследование и нашли, где находится это тайное поместье. Об этом пишут журналисты Телеграф и публикуют снимки.

Стало известно, что он находится по адресу Землянская, 10-А в Печерском районе столицы подальше от других домов. С одной стороны поместье Пашы Мерседеса окружает Ботанический сад. Кроме того, по соседству с ним еще находится элитный дом нардепа из "Слуги народа" Павла Халимона.

Согласно данным Реестра о недвижимом имуществе, площадь здания составляет 545 квадратных метров, из которых жилая — 154 "квадрата". Площадь же самого земельного участка составляет 0,1 га (т.е. 10 соток). Стоимость 10 соток сейчас варьируется на Печерске от $490 000 до $2 100 000.

В комментариях украинцы отмечали, что деньги на такое поместье ему явно платили российские спецслужбы. Также были идеи, сделать из этого дома музей или все продать, а деньги потратить на ВСУ:

"Он воровал сколько мог. А люди ему руки целуют. Пока будут ненормальные поклоняющиеся ему, дело его воровское не умрет", "Слуга божий или родственник пшонки? Какое же оно убогое", "Попа за решетку навечно, а дом превратить в музей. Будет что показать иностранцам как жируют они", "Ничего нового. Золотые унитазы, батоны, рыбки, полная безвкусица в подборе картин и интерьера", "Можно все продать, а деньги на ВСУ дать", "Чтобы мы так жили. Когда же вы уже сможете нажраться", "Это еще та мафия".

Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Как сообщала Politeka, Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП.

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