Украинский защитник проходил реабилитацию в Буковеле. Он вернулся из самой горячей точки фронта - Бахмута. Бойца на психологическую реабилитацию отправило государство и он надеелся, что смена обстановки поможет ему пережить потрясения, которые тот увидел на фронте. Но в Буковеле Герой столкнулся с циничным отношением к себе. Соответствующее скандальное видео выложили в соцсети.

Так, отдыхающий набросился на военного, который проходит реабилитацию. На одном из видео видно, как мужчина в белом халате говорит бойцу ВСУ: "Понял лошара, ты нах*й... Поприезджали сюда провокаторы и начинают умничать. Откуда ты вообще приехал. А, Бахмут? Тогда езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?".

При чем украинский защитник рассказал, что от этого мужчины оскорбительные фразы о нем и других бойцах ВСУ раздаются не впервые. Он несколько раз начинал конфликт и специально громко обзывал украинских защитников.

"Вчера я слышал, что ВСУ - это скот, а сегодня ВСУ называл тоже не очень хорошими вещами. И мое предыдущее видео о человеке, который сказал: "да какая разница", а потом вы все видели. Пожалуйста, поширте это видео, чтобы больше людей знали о таких "героях", которым лучше прямо сейчас собирать монатки и ехать к господину пу, если им "какая разница"", - добавил боец.

В комментариях пользователи сети поддержали бойца и выказывали надежду на то, что этот мужчина найдется:

"Дичь какая то... Самосохронение у идиота на нуле... И совесть тоже", "Такие базы отдыха должны принимать только на реабилитацию.. а не этих хитрож*пых", "Откормленная свинья, а почему ты не на фронте?", "Почему таких, как он на фронт не берут?", "Он людей за быдло держит. Надеюсь его найдут и хорошенько побеседуют".

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