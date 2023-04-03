Так, стало известно, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшей правоохранительнице, пишет Politeka.net.

Подозревается, что женщина стала соучастником преступлений России по похищению детей на оккупированной территории Запорожья.

«Она после российского вторжения добровольно пошла работать на оккупантов», – рассказали в ГБР.

Среди прочего она помогала оккупантам выявлять и вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий в Россию. Кроме того, злоумышленница активно сдавала врагу своих земляков, не желавших подчиняться оккупационному режиму.

«Вместе с оккупантами она участвовала в рейдах по изъятию имущества у местных жителей. Агрессоры, предатели и коллаборанты не гнушались ничем и забирали все, что составляло хоть какую-то ценность», - добавили в ГБР.

До полномасштабного военного вторжения России в Украину женщина заботилась о правах детей в отделе ювенальной превенции.

От окупантов предательница получила должность в незаконно созданном агрессорами правоохранительном органе «Приморское отделение полиции УВД».

Подозрение в государственной измене ГБР сообщило женщине заочно.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим, похищая детей, россияне рассказывают маленьким украинцам, что их родители от них отказались, что теперь они "дети России".

По словам деток, которых все же удалось вернуть, их угрожали отдать на усыновление.

Некоторых похищенных россиянами детей уже удалось вернуть.

По предварительным данным, россия незаконно вывезла из Украины около 20 тысяч детей

Об этом сообщила советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

"Сегодня мы понимаем, что речь идет о нескольких сотнях похищенных российскими властями детей. Из них на сегодняшний день нам известна информация о 19 528 детях согласно порталу "Дети войны". Это персональный список детей, где мы знаем, что дети были или принудительно перемещены, или депортированы в РФ», - рассказала она.

Дети, которых удалось вернуть, свидетельствовали, что их психологически травили, обзывали за то, что они украинцы, и избивали. У некоторых детей были даже фотодоказательства, но россияне при передаче Украине заставили все удалить.

"Очень часто детей наказывают за то, что они отказываются говорить по-русски, отказываются учить и петь русский гимн, вставать во время русского гимна. Практически все дети свидетельствуют, что их психологически очень сильно буллили", - рассказала Дарья Герасимчук.

Напомним, среди пострадавших в результате взрыва в многоэтажке в Кривом Роге – ребенок.

Также сообщалось о гибели маленького ребенка от рук россиян. Мать ребенка накануне отказалась от эвакуации.

Трагедии можно было избежать.