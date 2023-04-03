Проводить Игоря Алексеева в последний путь пришли не только его друзья и побратимы, но жители громады.

Российско-украинская война ежедневно забирает жизни украинских защитников, которые всем сердцем любили свою Родину и верили в ее счастливое будущее. 30 марта погиб водитель отделения управления минометной батареи, младший сержант Игорь Алексеев. С Героем попрощались 2 марта в Черкасской области. На странице Фейсбук Михайловской громады опубликовали кадры прощания с защитником.

"Мужественный воин отдал свою жизнь за защиту Украины, за наш край, нашу свободу и независимость. Коридором уважения и со слезами на глазах встретили земляки кортеж с телом погибшего бойца... Доземный поклон и почет отважному воину!", - говорится в сообщении.

Игорь Алексеев выполнял боевое задание вблизи населенного пункта Верхнекаменское Донецкой области. Он проявил стойкость и мужество, но умер от полученных ранений в бою. Именно 2 марта украинскому бойцу должно было исполниться 54 года.

Защитник получил профессионально-техническое образование по специальности электрик, проходил срочную военную службу. Всю свою жизнь он работал по призванию и имел "золотые руки", которыми добросовестно занимался ремонтом. Вместе с женой он воспитыл сына и дочь, а также имел двух маленьких внуков. Его призвали летом 2022 года и он не раздумывая пошел нести военную службу.

Проводить Игоря Алексеева в последний путь пришли не только его друзья и побратимы, но жители громады. С ним попрощались под звуки гимна Украины и прощальный трехразовый вооруженный залп. Похоронили Героя в селе Ребедайловка в Черкасском районе Черкасской области.

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.