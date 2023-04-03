Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний рассказал, как на самом деле православная церковь относится к войне, российским оккупантам и нашим защитникам.



"Незаурядную изобретательностьь, коварство, сноровку в лукавстве и обмане проявляет наш враг, чтобы оправдать то, чего оправдать нельзя, чтобы сохранить какое-то «лицо», которого давно уже нет. Не гнушается наш враг ничем, намеренно смешивая грешное с праведным, выдавая черное за белое, а откровенную ложь – за правду. Уже несколько раз московский тиран и его прислужники меняли «цель» этой войны, дошло даже до того, что они ее называют «священной»… Война «священной» быть не может! В Священном Писании вы не найдете такого словосочетания. И в социальной доктрине Православной Церкви вообще нет понятия «священная война», потому что война – это ужасная вещь, следствие великого греха, и она священной, освященной быть никак не может", — подчеркнул глава ПЦУ.

Митрополит Эпифаний объяснил, что украинские священнослужители благословляют наших воинов, потому что, в отличие от оккупантов, наши военные – защитники.

"Они не посягают на чужое, они не пришли с мечом в чужую страну, они не совершают акта агрессии, умышленно не обижают других, не жертвуют чужими жизнями. Напротив, они совершают подвиг самопожертвования, подставляя себя под удар ради других, проявляя высшую меру любви ибо: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 13). Вот в чем большая разница между теми, кто «принес меч», и теми, кто «защищается мечом». Войско, как и оружие, не запрещено Библией, но оно, по христианскому учению, существуют для того, чтобы защищать, а не для того, чтобы нападать", — добавил он.

По словам митрополита Эпифания, враг, хотя называет себя православными, но на протяжении последних десятилетий превратил Церковь в некую «гражданскую псевдорелигию», чуждую духу Евангелия. Так же и те, кто будто отстранился, кто пассивно соглашается с войной, кто считает, что их это «не касается» или «все не так однозначно» – они оправдывают зло, выбирают его сторону.

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