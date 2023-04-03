Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, произошло столкновение автобуса и легковушек.

«Уже есть трое пострадавших. Водители, внимание! Движение по данной трассе затруднено», - предупредил милиционер.

Выясняются обстоятельства масштабной аварии.

«Призываю всех быть осторожными и внимательными на дороге», – подчеркнул Небытов.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что некоторые автомобили серьезно повреждены, обломки транспортных средств валяются на дороге.

Впоследствии стало известно, что в ДТП попали десять транспортных средств.

"Как предварительно установили полицейские Киевщины, около 7:30 поток автомобилей двигался в сторону Киева. Водители, которые ехали в средней полосе, остановились для предоставления преимущества. В это время водители левой – тоже притормозили. А водитель автобуса Setra не среагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. В результате этого, предварительно 9 автомобилей получили различные повреждения", - сообщил Небитов.

По состоянию на 8:30, за помощью на месте происшествия уже обратились два человека - водитель авто "Mitsubishi" и водитель "BMW". Еще до 10 человек получили синяки и ушибы.

Тем временем стало известно о масштабном сбое в киевском метрополитене.

«Проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро временно приостановлен из-за технического сбоя. Специалисты уже работают над оперативным решением проблемы», – говорится в сообщении КГГА.

Все остальные способы оплаты проезда работают в обычном режиме.

Напомним, ранее стало известно о страшном событии в Днепре – по предварительным данным, пассажир такси выстрелил водителю в голову.

Жизнь потерпевшего спасают врачи, преступника разыскивают.

Также сообщалось, что дом в центре Днепра превратился в факел.

Кроме того, Politeka.net писала о новой трагедии в Киевской области - мужчина погиб на глазах товарища.