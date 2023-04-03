Эпицентр подземных толчков находился в акватории Авачинского залива — в 44 км от Петропавловска-Камчатского, сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

При этом очевидцы публикуют кадры последствий и рассказывают, что люди в панике выбегали из домов. С полок магазинов посыпался и разбился товар.

Некоторые говорят, что это было самое сильное землетрясение за их жизнь:

«Щас было самое сильное землетрясение за мою жизнь. Впервые увидела и почувствовала, как здание ходит ходуном...»,

«Ух ты просто... Давно так не было. В 6.04 по московскому времени сильное землетрясение на Камчатке. Ощущения не очень»,

«У меня вторая входная дверь открылась»,

«Все трястись начало»,

«Нас сейчас трухануло, несколько городов сразу!».

Пользователи соцсетей также отмечают, что это бумеранг за полномасштабное вторжение в Украину:

«Бумеранг пошел, это еще цветочки»,

«Это им небесная кара. Это души убитых людей их трясут. Бумеранг прилетел, пусть радуются».

Напомним, ранее появились подробности взрыва бомбы в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб пропагандист и коллаборант Владлен Татарский.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.