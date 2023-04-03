Об этом, как пишет Politeka.net, Плантовская сообщила на своей странице в Facebook.
«Жизнь у меня меняется сейчас кардинально… сегодня я покидаю Одессу, пора двигаться дальше, и я знаю, что меня ждет новая интересная страница моей жизни. Меняю свои привычные номерные знаки IVANKA на номера другой страны. Но моя ненька Украина в сердце навсегда!», - заявила Плантовская.
Также девушка рассказала, как приехала в Одессу четыре года назад.
«С одним чемоданом, не знала никого, ничего, и боялась, что этот город слишком большой для меня. Шло время, я менялась, работала, росла и развивалась. Считаю, что достигла многого именно благодаря Одессе…», - пишет Иванна.
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По словам бывшей пресс-офицера ГПСУ, в Одессе она изменилась и внешне, и духовно.
«И совсем скоро я расскажу свою сторону о ситуации, которая перевернула мою жизнь», – пообещала Иванна.
Напомним, ранее экс-офицер ГПСУ Иванна Плантовская была уволена с военной службы. Плантовская оказалась в эпицентре скандала после публикации в своих соцсетях фотографий роскошного отдыха в Париже во время празднования нового года.
Спикер ГПСУ Андрей Демченко пристыдил девушку, отметив, что сегодня тысячи пограничников и пограничниц с оружием в руках защищают Украину, тогда как Плантовская развлекается и кичится этим.
Плантовская решила и дальше хвастаться в соцсетях своей роскошной жизнью.
Когда ей сделали замечание, то пресс-офицер ответила, что "Таких "эпатажных", как вы, я буду раздражать всю жизнь, потому что вам - еще как до неба на четвереньках".
Другому комментатору она ответила, чтобы он не считал ее средства, потому что своих нет.
На своей странице Плантовская продолжает кичиться с роскошными подарками, одеждой, ресторанами и путешествиями.
Напомним, Паша Мерседес рассказал, что ему пообещал Путин.
Также сообщалось, что Потап и Настя Каменских разводятся - названа причина.
Кроме того, Politeka.net писала, что раскрыто продолжение скандала вокруг Олимпиады.