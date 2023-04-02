О трагедии сообщили на официальной странице Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.

Впервые Александр Гетманский появился на экранах в 1994 году в комедии «Несколько любовных историй», где его партнерами на съемках стали знаменитые артисты, такие как Армен Джигарханян, Георгий Вицин, Руслана Писанка и Ольга Сумская.

Всего в его фильмографии около 70 ролей. Среди проектов с его участием - "Поводырь", "Личная жизнь следователя Савельева, "След оборотня", "Синдром дракона", "Ангел-хранитель", "Исцеление любовью", "Сердцу не прикажешь", "Странное Рождество" и другие.

Причиной смерти Александра Гетманского стала продолжительная болезнь. Ему было 63 года. Артист будет похоронен в поселке Высокий на Харьковщине.

Поклонники, друзья и коллеги выражают свои соболезнования на странице театра:

"Светлая память прекрасному Актеру! Яркие и незабываемые роли! Сколько еще мог бы сыграть... 💔 Будем помнить всегда 🙏";

"Огромная потеря. Актер, несший в себе тепло и делившийся им со зрителем. Мы жили с ним почти в соседних домах — всегда приветлив, всегда с улыбкой. Запомню его навеки таким — и, конечно, в многочисленных сценических образах, начиная еще со времен Митницкого...";

"Горе! Столько раз вместе выходили на сцену... Вечная светлая память!".

Напомним, ранее стало известно, что в госпитале от тяжелых травм, полученных в бою на Востоке Украины, скончался молодой актер.

Также сообщалось о гибели известного танцора и чемпиона Украины.

В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.