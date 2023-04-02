Как сообщают полицейские, конфликт вспыхнул церкви около 10:20 утра во время богослужения.
26-летний военный якобы был инициатором конфликта со священнослужителем, заявила спикер УПП в Хмельницкой области Виктория Тимощук, передает "vsim.ua".
"Мужчина во время проведения молитвенной литургии, скинул со стола на пол книгу "Евангелие", устроил словесный конфликт в отношении священника, который читал молитвенную литургию. Свидетели этого события вызвали работников полиции", - говорит Тимощук.
Также в полиции добавили, что сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст. 173 КУоАН".
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Военные рф посылают тревожные сообщения путину: "Если сейчас не перейти в стратегическую оборону…"
"Деньги ей важнее совести": украинская актриса, выбравшая рф, нарушила молчание и разозлила заявлением
"Потап и Настя Каменских разводятся": блоггер раскрыл причину разрыва
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
К слову, видео с конфликтом опубликовал депутат облсовета Виктор Бурлык на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Военный на видео кричал - «Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?».
Позже защитника начали избивать три попа и прихожане.
Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.
Как сообщала Politeka, Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП.
Также Politeka писала, Паше "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре