Священники Московского патриархата избили добровольца ВСУ прямо в церкви в Хмельницком.

Как сообщают полицейские, конфликт вспыхнул церкви около 10:20 утра во время богослужения.

26-летний военный якобы был инициатором конфликта со священнослужителем, заявила спикер УПП в Хмельницкой области Виктория Тимощук, передает "vsim.ua".

"Мужчина во время проведения молитвенной литургии, скинул со стола на пол книгу "Евангелие", устроил словесный конфликт в отношении священника, который читал молитвенную литургию. Свидетели этого события вызвали работников полиции", - говорит Тимощук.

Также в полиции добавили, что сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст. 173 КУоАН".

К слову, видео с конфликтом опубликовал депутат облсовета Виктор Бурлык на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Военный на видео кричал - «Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?».

Позже защитника начали избивать три попа и прихожане.

Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Как сообщала Politeka, Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП.

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