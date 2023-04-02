Видео с конфликтом опубликовал депутат облсовета Виктор Бурлык на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Известно, что на видео военный Артур Ананьев, который с начала полномасштабного вторжения стал добровольцем и ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. В социальных сетях также информируют, что мужчина получил контузию и черепно-мозговую травму.
Он пошел в московский храм, чтобы задать вопрос: «Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?». После этого защитника начали избивать три попа и прихожане.
В сети украинцы поражены происходящим:
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«Позор всем тем "верующим" только наблюдающим за дракой; Нужно собрать военных и так провести попам профилактическую беседу; они здесь себя считают царями; В рясах и продажные, глупые прихожане, позволившие избивать военного;
Что вселялось у этих людей прикрывающихся Богом. Есть ли у них еще что-нибудь святое; Всех тварей, отправить на передовую рыть окопы; Почему этих скотов не отправляют на войну?».
Ранее офицер 112 бригады ТРО Андрей Ковалев в эфире Радио NV рассказал, что Павел Лебедь, которого в народе называют Пашей "Мерседесом", запрещал в Киево-Печерской лавре публичные молитвы и богослужения на украинском языке, за украинский язык монахов часто преследовали.
Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.
Как сообщала Politeka, Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП.
Также Politeka писала, Паше "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре