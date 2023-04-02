Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал попадание ракеты "Точка-У" по расположению окупантов на территории завода АЗОМ в Бахмуте. По его словам, у этого прилёта есть как минимум два очень важных значения. Во-первых, этот удар значительно повлиял на боеспособность "вагнеровцев" в северном секторе города - промке.

"Дело в том, что у них и так там дела идут не наилучшим образом, причём настолько, что южный сектор, похоже, был выбран командованием РОВ как более приоритетный и перспективный. Оккупанты старались последние дни продвигаться вдоль реки Бахмутка с юга на север. Таким образом они намеревались по правому берегу замкнуться с северной группой, то есть, закрыть для ВСУ правый берег, а следовательно, возможность огневого контроля левого берега, откуда Бахмутку никак не могут форсировать", — пишет эксперт.

Он добавил, что продвижение с севера было у оккупантов минимальное, а южной группировке не хватало ресурса для того, чтобы проползти весь правый берег и замкнуться на севере.

"Повесить тряпку на крыше здания и тут же задвухсотиться - это не повесить тряпку на крыше здания и удерживать эту позицию.😎 А теперь ещё и прилёт по АЗОМу, который подрывает ударный потенциал северной группы и опять требуется заводить резервы. Какие? А точнее - чьи? Опять десантуру? Ту, которую уже месяц долбится об Орехово-Васильевку? Или ту, которая два месяца с Клещеевки пытается перерезать 0504 за Ивановским?", — подчеркнул Александр Коваленко.

Второй важный момент здесь — это сам прилёт, потому что по АЗОМу прилетела 9М79, ракеты ТРК "Точка-У", применение которых в последнее время не особо часто фиксировалось.

"Поговаривали об остром дефиците этих ракет у ВСУ. Возможно, ситуация стала исправляться. В любом случае, о том насколько часто себе могут позволить ВСУ применять данные комплексы мы узнаем в ближайшее время и из этого сможем делать более основательные выводы", — добавил военный обозреватель.

Напомним, оккупанты прут на пяти направлениях - где сейчас эпицентр тяжелых боев.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.