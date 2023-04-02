Кандидат политических наук и эксперт-международник заявил, что благодаря присутствию в ООН Россия может влиять на крайне важные решения.

Эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире Апостроф TV рассказал, что россия имеет возможность вести переговоры на международном уровне из-за присутствия в Совбезе ООН.

"Головирование является важной международной ролью, которая позволяет стране, которая его осуществляет - быть в центре внимания мирового сообщества. Собственно этот компонент является важнейшим, ведь именно его может использовать российская федерация, чтобы задавать тренд, для рассмотрения каких-либо вопросов в течение месяца в Совбезе ООН.

Собственно она будет проталкивать разного рода нарративы, возможные резолюции и также она это будет использовать для внутреннего потребителя в России, чтобы показать, как она может управлять повесткой дня на таком высоком уровне. К этому надо быть готовым и понимать, что может происходить в течение апреля месяца" , – говорит Желиховский.

Также эксперт добавил, что Россия использует ООН как площадку для распространения своей пропаганды.

"Мы должны понимать, что главная цель – это именно использовать эту площадку в качестве пропаганды, в качестве возможности выступать в роли председательствующих стран и доносить свои определенные нарративы и риторику", – дополнил эксперт-международник Станислав Желиховский .

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