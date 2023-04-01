Офицер 112 бригады ТРО Андрей Ковалев в эфире Радио NV рассказал, что Павел Лебедь, которого в народе называют Пашей "Мерседесом", запрещал в Киево-Печерской лавре публичные молитвы и богослужения на украинском языке, за украинский язык монахов часто преследовали.

"Как раз полномасштабная агрессия российской федерации стала таким водоразделом, который очень разделил братию Киево-Печерской лавры, потому что там есть откровенные украинофобы, например, там есть духовник семьи Медведчука и Оксаны Марченко, который сейчас ходит рассказывает среди братии о том, что российские войска прийдут в Киев", - заявил военнослужащий.

Андрей Ковалев также отметил резкое изменение тактики Паши "Мерседеса" и его скандальные заявления.

"Кстати, тот же так называемый митрополит Павел Лебедь в минувший четверг на собрании братии заявлял о том, что якобы если даже и выселят братию Московского патриархата из Киево-Печерской лавры, то он говорил о том, что летом в Киев якобы придут российские войска, и путин пообещал ему, что он вернет монахов Московского патриархата обратно в лавру. Вот что говорит Павел Лебедь. Потому что сначала он применял тактику пряника, раздавал монахам иногда конверты с деньгами, чтобы коррумпировать их, подкупить, чтобы монахи не переходили в ПЦУ. Ну а в последние дни перед выселением решил применить тактику кнута и уже начал им угрожать. И угрожал тем, кто будут переходить в ПЦУ, то тех российские оккупанты не пожалеют", — добавил офицер.

Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Как сообщала Politeka, Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП.

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