Трудно отдавать себе отчет, что даже в условиях этой страшной битвы, которую ведут против нас россияне, этой трагедии можно было избежать.

От обстрелов со стороны россиян погибли 5-месячный мальчик и его бабушка. Трагедия случилась в Авдеевке. Это история привлекла внимание не только из-за очередных невинных людей, которые погибли от рук россиян. Хуже всего то, что накануне бойцы ВСУ, представители полиции и волонтеры умоляли семью покинуть город, но мать мальчика и его другие родственники наотрез отказались это делать. Видео облетело сеть.

Стоит отметить, что в результате удара российской армии, также ранение получили мать и отец малыша. Трудно отдавать себе отчет, что даже в условиях этой страшной войны, которую ведут против нас россияне, этой трагедии можно было избежать.

На опубликованном видео видно, как полицейские буквально за несколько дней приходили к семье и уговаривали маму малыша уехать. Женщина по каким-то странным убеждением, заявила, что не собирается никуда переезжать.

"Никуда я не поеду, никуда. Я этот дом сама строила и никуда я не поеду из него. Ребенка я тебе своего не отдам. Я писала отказ от эвакуации. Зачем вы вообще здесь? Я ходила беременной и меня никто не трогал, а теперь родила и меня начинают трогать", - возмущалась она.

В комментариях украинцы не могли понять поступка матери. Ведь ясно же, что Авдеевка находится на линии фронта и пребывает под постоянным обстрелом рф. Некоторые даже преположили, что женщина ждала рф:

"Рф сама ликвидирует любителей россии. Ведь наши не могут позволить убивать предателей, как это делает фсб", "Собственно это и должно быть с ждунами, жаль правда детей, но насильственно забирать их тоже не вариант", "Вообще, жалко ребенка. Одно не пойму, как так можно", "Дом тебе важен? Не спорю, важен. Но ребенок ведь важнее и дороже. Живи теперь с этим, пустоголовая. Ничего святого у тебя нет".

Напомним, оккупанты готовятся к прорыву, названы города, которые под угрозой.

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