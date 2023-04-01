Сохранение целостности станции важно, как и сохранения жизни персоналу. Именно они влияют на то, чтобы оккупанты и представители росс-Атома не навредили Запорожской атомной электростанции. В эфире Радио NV эксперт по вопросам ядерной безопасности Ольга Кошарная рассказала детальнее о том, что сейчас происходит на ЗАЭС и какая обстановка вокруг станции.

«Я уверена, что они выйдут оттуда и как раз эти специалисты, которые в Энергодаре – они могут пригодится потом для восстановления работоспособности станции, для проверки всех систем» - подмечает экспертка.

Также она назвала, каким у оккупантов может быть «жест доброй воли» в будущем, связанный с запорожским направлением:

«Если у них будет перекрыт сухопутный выход, они выйдут так. Мы это уже видели по Херсону, Балаклее, по Изюму. Только на это стоит надеяться. Они нервничают, а мои источники из Энергодара начали рассказывать об этом, о разговорах между оккупантами: «Не собираемся отдавать жизнь за ЗАЭС». Так они говорят, и кто рядом там под станцией живет» - делится экспертка.

Напомним, оккупанты прут на пяти направлениях - где сейчас эпицентр тяжелых боев.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.