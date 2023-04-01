Об этом пишет у себя в телеграм Юрий Романенко. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.



Всегда поражался с каким маниакальным упорством наше государство создает дополнительные сложности для граждан и убивает те немногочисленные преимущества, которые были. Теперь все по рецептам. Уверен, что бред запустили, чтобы частные клиники получили приток клиентов, которым нужно что-то срочное купить. Пастинор, например. Это только по поводу денег. Все в нашем государстве по поводу того, как создать условия, чтобы поток кэшфлоу пошел в чьи-то жадные карманчики. Ничего больше. В итоге будут за взятки будут либо быстро выписывать, либо покупать на месте. За все заплатит традиционно покупатель.

Ответьте на один простой вопрос. Как мы теперь на фронт будем отправлять лекарства, которые государство, где люди принимают решения, которые не могут обеспечить армию ни лекарствами, ни чем снарягой, ни чем-либо еще без внешней помощи, как теперь армия будет получать медикаменты от волонтеров и населения.