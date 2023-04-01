В своем ютюб-канале Олег Жданов рассказал, из-за каких причин рф сейчас нуждается в перемирии, в качестве первой причины эксперт называет - чтобы не потерпеть поражение, ведь армия рф ослабевает. Российские военные уже в докладах путину пишут, что если сейчас не перейти в стратегическую оборону, то может быть контрнаступление Украины.

По слова эксперта, наступление украинских войск тогда сможет не просто прорвать оборону войск рф, а полностью обвалить их.

"Во-вторых, путин требует перемирия, чтобы защитить те завоевания, которые у него есть на сегодняшний день. Это вода в Крым, сухопутный коридор в Крым и Запорожская атомная электростанция в качестве трофея для обеспечения захваченных территорий светом.

И еще один момент - путин не пустит на оккупированные территории никого, никакого Запада, никаких западных денег. Они построят там один дом и будут водить вокруг него хороводы" - говорит Джалнов.

Также Жданов рассказал о возможном развитии событий, если НАТО включится в войну.

"Базу военную предоставили [прим. ред. Беларусь - России], потому что без отчуждения территории никто не повезет ядерное оружие на чужую территорию, это значит либо база в долгосрочной аренде, либо на этой базе будет действовать юрисдикция России. Россия будет ее охранять и Беларусь теперь будет включена в список первого удара НАТО", - говорит Жданов.

Напомним, оккупанты прут на пяти направлениях - где сейчас эпицентр тяжелых боев.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.