Некоторые украинские знаменитости, которые проживали в рф до вторжения, выбрали страну-агрессора. Они остались на россии и продолжают зарабатывать кровавые рубли.

Звезда сериала "Будиночкок на щастя" Галина Безрук оказалась среди них. За более, чем год войны, она хранила молчание. Теперь же в интервью для СМИ рф она высказалась о войне и пожаловалась на травлю. Ее заявления вызвали оправданную волну критики со стороны украинцев в сети Фейсбук.

Так, Галина Безрук назвала войну проблемой двух стран, а также оправдалась, что выбрала молчание, ведь ее заявления якобы ничего не смогут изменить. Артистка заявила, что не собирается возвращаться в Украину. Общается она только со своими родителями, которые ее выбор поддерживают.

С друзьями и коллегами в Украине та разорвала все связи, ведь они ее якобы затравили за выбор и отвернулись от нее.

Также Галина Безрук решила умолчать сам факт нападения рф на Украину и заявила, что в любой стране могут быть плохие люди. Таким образом она пыталась протолкнуть нарратив о "хороших русских".

"Мне вообще не важно, кто из какой страны. Я очень люблю людей и считаю, что, если человек хороший, его происхождение не играет роли. В любой стране могут быть нехорошие люди, поэтому точно не по национальному признаку нужно судить, а по поступкам", – сказала она.

После такого заявления реакция сети не заставила себя ждать. На актрису полилась критика. Многие советовали забрать гражданство Украины у Безрук и больше никогда не пускать ее сюда:

"Первое, что необходимо делать с такими – это лишать гражданства и запрещать въезд в Украину. Навсегда!", "Украина, поверь, переживет такую ​​потерю", "Деньги важнее за совесть и достоинство... поэтому да", "Актриса никакая. Ошибка режиссеров в выборе в роли. Лишить гражданства".

Напомним, что звезда украинских сериалов трусливо оправдалась за молчание и жизнь в рф.

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