Активист и основатель проектов "МотолькоПомоги" и "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько в эфире Радио NV рассказал, что сейчас происходит в Беларуси. По его словам, в Гомеле иЗябровке зафиксирована необычная активность российской авиации.

"Мы предполагали, что перевозились в том числе ракеты для С-400 и С-300. Теперь мы знаем, что речь конкретно про С-400. Это история перелетов более пяти Ан-124, это довольно большие грузовые самолеты. Часть из них прилетела из Крыма, что тоже интересно. Ну и как мы видим, они перевозят ракеты, в том числе сами установки С-400. По нашей информации, их перевозят в Зябровку, и мы ждем сейчас лучшей погоды и обновленных спутниковых снимков как аэропорта, так и Зябровки, потому что, я бы сказал, что там довольно повышенная активность", — заявил эксперт.

Более того, по их информации, накануне на Зябровку прилетал один из достаточно высокопоставленных российских генералов, который был засвечен уже в войне в Украине и имел в ней непосредственное участие.

"Больше пока информации нет именно поэтому кейсу. Но это, скажем так, это более необычная активность, чем та, которая происходила там, например, месяцем или двумя месяцами ранее. Конкретно в Зябровке и конкретно в Гомеле", — добавил Антон Мотолько.

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