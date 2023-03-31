Вечером в пятницу, 31 марта, россияне обстреляли из артиллерии Авдеевку. Погибли два человека, из них один ребенок 2022 года рождения. Еще два человека ранены. Подробности трагедии сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Ужасная трагедия в Авдеевке: под огнем российской армии погиб 5-месячный мальчик и его бабушка. Мать и отец ребенка ранены. Трудно отдавать себе отчет, что даже в условиях этой страшной войны, которую ведут против нас россияне, этой трагедии можно было избежать: буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату - женщина в очередной раз наотрез отказалась уехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое", — пишет глава ОВА.

Он показал видеозапись этого разговора, в котором украинские защитники уговаривали женщину уехать с семьей в безопасное место, а она упорно отказывается.

"К сожалению, некоторым людям эвакуация до сих пор кажется непонятным и лишним шагом. Но это единственное, что сейчас способно сохранить жизнь. Еще раз обращаюсь к гражданским, которые вопреки здравому смыслу остаются в прифронтовой зоне: эвакуируйтесь! Предоставляем для этого все необходимое. Правоохранители рискуют собственной жизнью, чтобы спасти вашу - не пренебрегайте этим. Сохраните себя и своих детей", - подчеркнул Кириленко.

Напомним, оккупанты прут на пяти направлениях - где сейчас эпицентр тяжелых боев.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.