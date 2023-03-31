Враг снова ударил по многострадальной Запорожской области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Враг осуществил обстрел из самолета города Орехов в Запорожской области двумя ракетами», - сообщил Ермак.

По его словам, сейчас известно о двух раненых.

«Один в тяжелом состоянии», – сообщил Ермак, опубликовав также кадры с места атаки.

На них можно увидеть, что в земле образовалась огромная воронка. Вокруг обломки, разбитые ограды.

Судя по кадрам, враг ударил по кладбищу.

Тем временем стало известно, что в Херсонской области три человека подорвались на вражеской мине.

Так, сообщается, что в селе Посад-Покровское на российской мине взорвались энергетики, работавшие над восстановлением электросетей, сообщил глава ОВА Прокудин.

По предварительной информации, двое мужчин погибли, один получил ранения.

Напомним, что сегодня утром, 31 марта, оккупанты нанесли серию ударов по пригороду областного центра с применением реактивных систем залпового огня.

В результате обстрела пострадал детский сад. Взрывной волной выбиты окна и повреждена крыша.

Кроме этого, из-за вражеской атаки разрушений подверглись и частные дома. Несколько жилых участков пострадали частично, один из них - почти дотла сгорело.

Также сообщалось, что оккупанты прут на пяти направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что эксперт предупредил, на каком направлении россияне готовятся к новому штурму.