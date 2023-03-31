Во время послания белорусскому народу и парламенту Лукашенко заявил, что должно быть объявлено перемирие без права перемещения техники и переброски оружия, пишет Politeka.net.

Анализируя это и другие тезисы, озвученные Лукашенко в послании, медиа-аналитик, политический эксперт и общественный деятель Назар Приходько выразил уверенность, что журналисты ошиблись в своих оценках.

«Ох, коллеги, штанга за штангой – все не то. И давайте разбираться. Самым большим тригером для нашего медиапространства стал пассаж Лукашенко о том, что нужно прекратить огонь без каких-либо предварительных условий. Коллеги бросились наперебой писать о том, что «Лукашенко озвучил путинский план»… Ничего подобного. Это – китайский план, а не путинский. Путин на геополитической карте окончательно «минуснулся» после визита Си в Москву, поэтому не существует никакого путинского плана», - уверен Приходько.

Также аналитик объяснил, почему в речи Лукашенко столько «китаизмов», напомнив также о визите белорусского лидера в Китай.

«Он там получил определенные поведенческие и политические инструкции, поскольку предложил себя в качестве вассала раньше, чем им окончательно стал Путин, понимаете? Вообще-то, его попытка им стать была значительно раньше. Вы думаете, Министра иностранных дел РБ Макея убили, потому что он пытался найти щели для Лукашенко в Цивилизованном Мире? Нет. Его убили за то, что он искал пути выхода из-под Москвы под Пекин, за что и поплатился жизнью», - пишет Приходько в своем телеграмм-канале, добавляя, что Лукашенко все же это удалось.

И теперь, уверен аналитик, они с Путиным «в одной лодке» не как суверен и вассал, а как два вассала, которых Си утопит, когда они провалят его замысел.

Также Назар Приходько обратил внимание на еще одно заявление Лукашенко, мол, нельзя победить ядерное государство:

«Меня очень давно и бесит и в то же время смешит эта сентенция, которую до Лукашенко озвучивала свора российских пропагандистов и некоторые российские политики. Скажите, пожалуйста, СССР был ядерным государством? Был. Афганистан проср.л? Проср.л Ядерное оружие из-за этого применил? Нет. После этого распался? Распался. Вопрос? Нет вопросов…»

Назар Приходько уверен, что Лукашенко понимает – если они с Путиным не смогут добиться имплементации условий Си в «дорожную карту» российско-украинской войны – Си их обоих спишет.

Заявление о размещении ядерного оружия в Белоруссии Приходько также расценивает как торги.

«Сказал все-таки. «Нарушение гарантий безопасности», по мнению Лукашенко, является причиной размещения. Да ведь это ни о чем! Его безопасность никто не нарушал, а значит, это торги за опять же «мирный план» Си. Размещение же теоретически должно начаться 1.07… До этого он в Москву улетит, решать, как дальше быть…», - подчеркнул Приходько.

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